Директор Black Myth Wukong заявил, что версия для Xbox задерживается из-за проблем с оп...

Директор Black Myth Wukong заявил, что версия для Xbox задерживается из-за проблем с оптимизацией на Series SХотя Black Myth Wukong доступна только на PS5 и ПК, игра все еще должна выйти на Xbox Series X|S, хотя Game Science ничего об этом не говорила… по крайней мере, до сегодняшнего дня.