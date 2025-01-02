НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Директор Black Myth Wukong заявил, что версия для Xbox задерживается из-за проблем с оп...

Директор Black Myth Wukong заявил, что версия для Xbox задерживается из-за проблем с оп...

Директор Black Myth Wukong заявил, что версия для Xbox задерживается из-за проблем с оптимизацией на Series SХотя Black Myth Wukong доступна только на PS5 и ПК, игра все еще должна выйти на Xbox Series X|S, хотя Game Science ничего об этом не говорила… по крайней мере, до сегодняшнего дня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх