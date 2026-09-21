В ООН обвинили США в преступлениях против человечности из-за ударов по наркокартелям

ЖЕНЕВА, 21 сентября, ФедералПресс. Спецдокладчик ООН Бен Сол заявил, что американские удары по судам, используемым для поставок наркотиков, могут квалифицироваться как преступления против человечности.
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