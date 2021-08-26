Мировое обозрение

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Ударный беспилотник Орион с ракетами Вихрь-М испытают в конце года

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. АО "Кронштадт" планирует до конца года испытать ударный вариант беспилотника "Орион" (ОКР "Иноходец") с противотанковой ракетой комплекса "Вихрь-М".

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