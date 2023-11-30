Экстремистам больше не дадут прикрываться ЛГБТ*

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Самоидентификация экстремиста как члена ЛГБТ-сообщества*, участие в различных группах и закрытых чатах, организация массовых мероприятий, связанных с этой организацией, могут послужить поводом для привлечения к уголовной ответственности, пояснил РАПСИ адвокат Алексей Михальчик.