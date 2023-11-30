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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Экстремистам больше не дадут прикрываться ЛГБТ*

Экстремистам больше не дадут прикрываться ЛГБТ*

МОСКВА, 30 ноября, ФедералПресс. Самоидентификация экстремиста как члена ЛГБТ-сообщества*, участие в различных группах и закрытых чатах, организация массовых мероприятий, связанных с этой организацией, могут послужить поводом для привлечения к уголовной ответственности, пояснил РАПСИ адвокат Алексей Михальчик.

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