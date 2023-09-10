Почему телеканал ТНТ наплодил такое количество русофобов и где наше Министерство культуры?

Рыба гниет с головы, пока на этих теплых и доходных местах будут сидеть такие же комики - гомики, порядка не будет, а вот кто и когда этим займется вопрос главный и важный...видно некому.

Маргарита Гринберг

вопрос к нашему народу, зачем они идут на их концерты, кто эти люди? явно не простой народ со здравыми головами, а такие же, предатели, которые против нас и нашей Родины, этим они показывают свой протест СВО и правительству.