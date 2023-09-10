Посмотрев на всю ситуацию с беглецами через призму времени, можно четко увидеть определенную тенденцию.
Почему телеканал ТНТ наплодил такое количество русофобов и где наше Министерство культуры?
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Игорь Василевский
Автор, не понял, уточните - комики или гомики???
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56 мин.
Маргарита Гринберг
Рыба гниет с головы, пока на этих теплых и доходных местах будут сидеть такие же комики - гомики, порядка не будет, а вот кто и когда этим займется вопрос главный и важный...видно некому.
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13 мин.
Маргарита Гринберг
вопрос к нашему народу, зачем они идут на их концерты, кто эти люди? явно не простой народ со здравыми головами, а такие же, предатели, которые против нас и нашей Родины, этим они показывают свой протест СВО и правительству.
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10 мин.
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