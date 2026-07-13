Риелтор Барсуков призвал россияне не ждать снижения стоимости жилья

Сообщения о том, что строительные компании начали снижать зарплаты сотрудникам, требуют проверки. В любом случае это вряд ли отразится на стоимости недвижимости – ожидать ее падения не стоит, заявил риелтор Константин Барсуков в беседе с Общественной Службой Новостей.