Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Сильное ухудшение погоды ожидается в Забайкалье. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.Стало известно, что 1 июня местами на территории края возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°.
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