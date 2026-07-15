С Россией расстанемся навсегда? Загадочное пророчество схимонахини Макарии, которое тревожит даже спустя 30 лет

В 1993 году схимонахиня Макария внезапно произнесла: «Мне так жаль, что с Россией расстанемся!» А потом добавила: «Уже поздно!» Что стояло за этими словами — приговор стране или суровый призыв к покаянию? Её жизнь от больного ребёнка до почитаемой старицы и полные пророчества, где рядом кровь по … .