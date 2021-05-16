Женщина убила своих детей из-за голосов в голове

В американском городе Финикс женщина жестоко убила 9-летнюю дочь и 7-летнего сына.Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей.