НТВ

763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergey astarshkin
    У них Медведчука у нас всею оппозицию.. А так как все против .. значит почти весь народ.Разбившегося при ...
  • Влад Владимиров
    Чтобы использовать в поездках, блин, подобный транспорт, надо сначала создать условия для его эксплуатации. Дороги в...Почему электросам...
  • сергей мельников
    Удобно..Ага-у кого документы стребовали-тот и виноват!!Чего искать-содись первый попавшийся..Ох..точно этим и закончи...Пожарные смогут п...

Женщина убила своих детей из-за голосов в голове

Женщина убила своих детей из-за голосов в голове

В американском городе Финикс женщина жестоко убила 9-летнюю дочь и 7-летнего сына.Полиция обнаружила тела двух детей в квартире в американском городе Финикс, после того как их мать пожаловалась, что слышит голоса, призывающие ее убить своих детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх