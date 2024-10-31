Новая эра ранней диагностики заболеваний: высокочувствительный биосенсор на основе ДНК-наноструктур

Новая стратегия обнаружения микроРНК, основанная на лигировании алкин-азидного циклоприсоединения (SPAAC) с помощью дезинтеграции наноструктур ДНК, была разработана исследователями из Института биомедицинской инженерии и технологий Сучжоу (SIBET) Китайской академии наук.
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