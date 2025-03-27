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Когда (точно!) пора менять свечи зажигания?

Когда (точно!) пора менять свечи зажигания?

Как часто следует менять свечи зажигания? Свечи — одни из тех важных и необходимых деталей для технического обслуживания автомобиля, о которых очень часто забывают автовладельцы, как и о проверке тормозной жидкости и термостата.

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