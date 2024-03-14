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Квинси Промес арестован в Дубае по запросу голландской прокуратуры

Квинси Промес арестован в Дубае по запросу голландской прокуратуры

прокуратура будет настаивать на экстрадиции спортсмена.фото: spartak.com--> Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает пресс-служба ведомства.

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