Квинси Промес арестован в Дубае по запросу голландской прокуратуры

прокуратура будет настаивать на экстрадиции спортсмена.фото: spartak.com--> Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес задержан в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает пресс-служба ведомства.
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