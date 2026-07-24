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Царьград

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На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града

На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и града

Синоптики представили прогноз погоды на Кубани на предстоящие выходные. Как отмечается, в настоящее время через территорию региона проходит фронтальный раздел циклона, в связи с чем в крае объявлено штормовое предупреждение, а погодные условия остаются неустойчивыми.

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