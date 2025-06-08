Россиянам назвали восемь неочевидных свойств кофе

Специалист Бабина: Кофеин усиливает консолидацию долгосрочной памяти на 24 часа Кофеин, принятый сразу после изучения информации, усиливают консолидацию долгосрочной памяти на 24 часа, рассказала бренд-директор компании-производителя кофе LAST WISH Ирина Бабина.
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