Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Ирина Абрамова приняла участие в установочной сессии программы “Начни свое дело” по развитию социального предпринимательства Благовещенского арматурного завода в Благовещенском районе Республики Башкортостан.