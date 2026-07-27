НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Ловчев об удалении Рожкова в матче с «Краснодаром»: «Сегодняшнее поколение футболистов мне непонятно. Кто их воспитывал? Они тупенькие? Или их не учили играть в футбол?»

Бывший футболист «Спартака»  Евгений Ловчев прокомментировал удаление защитника « Рубина »  Ильи Рожкова в матче против «Краснодара» в 1-м туре РПЛ (1:3).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии