Москвич лишился полумиллиона долларов, пытаясь получить гражданство Израиля

Житель Москвы лишился полумиллиона долларов, пытаясь получить гражданство Израиля. Как сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, заместитель генерального директора столичной фирмы пытался получить израильские паспорта для всей своей семьи.
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