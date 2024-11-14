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РЭО назвал 16 регионов с наибольшим дефицитом мусоровозов

РЭО назвал 16 регионов с наибольшим дефицитом мусоровозов

Донецкая Народная Республика (22,7%), Еврейская АО (46,8%), Запорожская (16,9%), Иркутская (19,1%), Тверская (23,9%), Рязанская (16,2%) и Херсонская (16,0%) области, Камчатский край (27,5%), Карачаево-Черкесская Республика (25,5%), Луганская Народная Республика (35,3%), Приморский край (25,8%), Республики Алтай (36,8%), Дагестан (47,1%), Ингушетия (60,4%), Мордовия (17,3%), Тыва (78,0%) испытывают наибольший дефицит мусоровозов.

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