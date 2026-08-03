«Как выбираться из подвала дома, если он завалится от удара?» - интересуются жители Омска после очередной атаки БПЛА.
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«Как выбираться из подвала дома, если он завалится от удара?» - интересуются жители Омска после очередной атаки БПЛА.
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