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Колин Каухерд: «Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это чересчур». А Леброн такой: «24-й сезон? Давайте, сюда!»

Телеведущий Колин Каухерд сравнил выносливость и долголетие Майкла Джордана и Леброна Джеймса . ««Джордан отыграл 9 сезонов и сказал: «Нужен перерыв, это слишком… Это чересчур».

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