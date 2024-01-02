Экс-морпех ВС США Берлетик заявил, что ВСУ не смогут изолировать Крым

Украина не сможет изолировать Крым, как этого хочет президент Владимир Зеленский. Такое заявление сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в эфире своего YouTube-канала New Atlas.
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