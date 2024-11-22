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Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

Многие глобалитяне возопили: "А нас-то за что?". Тексты на обложках западных СМИ ожидаемы: "Кремль предупреждает: вы вступили в войну"; "Британия — подходящая цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твёрдо стоять против Путина", "Путин грозит мировой войной".

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