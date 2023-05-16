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Бойцы армии России нанесли ночью самый массированный удар по военным объектам в Киеве

Бойцы армии России нанесли ночью самый массированный удар по военным объектам в Киеве

В украинской столице с утра прогремело большое количество взрывов.Стало известно о том, что военнослужащие армии России в ночь на вторник, 16 мая, нанесли самый массированный бомбовый удар с начала спецоперации по важным военным объектам в Киеве.

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