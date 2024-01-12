Александр Бастрыкин потребовал доклад о планирующейся застройке участка в Красном Бору Смоленска

Ранее жители Красного Бора забили тревогу из-за вырубки деревьев под строительство домов Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе застройки особо охраняемой природной территории в Смоленске.
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