Александр Асафов: Мир становится многополярным, а бежавшим из России придется искупать свою вину

СК

Сергей Ковалев

в плане полярности могут быть только два крайних полюса по определению, ибо мiр дуалистичен. все остальные "полярности" - между этими двумя крайностями... всё по В.Ленину, - "прежде, чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться". время размежевания называют много полярностью. но это не так. ибо смыслы давно и точно отделены - добро и зло, мир и война, жизнь и смерть... очевидно, что речь не о потере национальности, как культурной совокупности, речь о вычленении главного в общем, о том, куда человечество летит. отсюда кто виноват, что не туда, и что с этим делать? и, что немаловажно, - кому?! ибо каждая революция должна иметь свою движущую силу. а в основе - идею. вот идеи-то этот пошлый мiр и боится. признать "алчность и ложь" основой всей этой пошлой движухи не по силам кукловодам. но и строителям альтернативы пока по разным причинам правильно формулировать сложно. боимся испугать кого-то? или сами рулим в ту же степь, но под себя?.. единственный не праздный вопрос - куда летим? он по сути общечеловеческий. со времен диалектики Гегеля мало кто что важного сказал. человечество тыкается, как малое дитя, пробуя всякую гадость на вкус, в то время, когда пути не просто обозначены, а научно доказаны, - нет иного пути, как путь социалистических преобразований. называть можно как угодно, суть изменить нельзя - всё должно быть для человека труда. никак иначе. иначе то, что имеем - "алчность и ложь" паразитов.