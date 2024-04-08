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Книжное приключение The Plucky Squire выйдет в России под названием «Отважный паж» ...

Книжное приключение The Plucky Squire выйдет в России под названием «Отважный паж» ...

Книжное приключение The Plucky Squire выйдет в России под названием «Отважный паж» и получит перевод на русскийИздательство Devolver Digital в пресс-релизе сообщило, что амбициозное книжное приключение The Plucky Squire от студии All Possible Futures будет переведено на пять дополнительных языков.

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