Книжное приключение The Plucky Squire выйдет в России под названием «Отважный паж» и получит перевод на русскийИздательство Devolver Digital в пресс-релизе сообщило, что амбициозное книжное приключение The Plucky Squire от студии All Possible Futures будет переведено на пять дополнительных языков.