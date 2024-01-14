Регистрация товарного знака: значение и особенности Юлия СавельеваРегистрация товарного знака – ключевой шаг для любого бизнеса, стремящегося защитить свои символы и бренд от неправомерного использования конкурентами.
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