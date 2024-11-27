Какие штрафы ждут гидов и экскурсоводов, работающих без аттестации

На прошедшем заседании Госдумы были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, которые не соблюдают легальные требования .
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