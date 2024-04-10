«Это невыносимо»: участие чернокожей актрисы в «Ромео и Джульетте» разожгло расистский скандал

Более 800 преимущественно чернокожих женщин и “небинарных” актеров подписали открытое письмо в знак солидарности с Франческой Амевуда-Риверс, которая стала жертвой расовых оскорблений в Интернете после объявления о ее участии в новой постановке “Ромео и Джульетты”.