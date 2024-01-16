Профессор Финансового университета при правительстве предложил запретить в вузах «критическое мышление» за «прикладную русофобию»

В России необходимо провести «ревизию» образовательных программ на соответствие интересам государства, заявил ТАСС профессор департамента гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Винник.
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