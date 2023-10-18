Новикомбанк создал собственную базу знаний для контакт-центра

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, реализовал проект по внедрению базы знаний в контакт-центре банка на основе платформы, предоставленной российским разработчиком программного обеспечения компанией Naumen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии