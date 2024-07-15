ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Байдену назначат вице и он уйдёт, если победит на выборах. Тогда править будет послушный демократам и глубинному гос-...Камала Харрис — к...
  • Svetlana Kuzmina
    Если США выдвинут Харрис (дурочку с переулочка) это будет не только концом демпартии, но и продолжением бесконечного ...Камала Харрис — к...
  • Eduard
    Ура!Нефтяные доходы Р...

США и европейские пособники Израиля проиграли от войны в секторе Газа — МИД Ирана

США и европейские пособники Израиля проиграли от войны в секторе Газа — МИД Ирана

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило недавнее нападение Израиля на школу для палестинских беженцев в секторе Газа, а также всех западных сторонников израильского режима и в первую очередь США за их молчание по этому поводу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх