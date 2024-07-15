США и европейские пособники Израиля проиграли от войны в секторе Газа — МИД Ирана

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Министерство иностранных дел Ирана решительно осудило недавнее нападение Израиля на школу для палестинских беженцев в секторе Газа, а также всех западных сторонников израильского режима и в первую очередь США за их молчание по этому поводу.
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