Десятки тел мирных жителей, которые погибли от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), найдены в подвалах домов частного сектора на брошенной украинскими войсками части города Торецк в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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