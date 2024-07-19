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СМИ сообщили о трупах мирных жителей на брошенной ВСУ части Торецка в ДНР

СМИ сообщили о трупах мирных жителей на брошенной ВСУ части Торецка в ДНР

Десятки тел мирных жителей, которые погибли от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), найдены в подвалах домов частного сектора на брошенной украинскими войсками части города Торецк в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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