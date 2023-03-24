Военное обозрение

3 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина Белова
    Надо же родиться  такой  мразью  ...Зеленский пожалов...
  • Константин Котельников
    Полагаю в нашем ГШ еще есть вменяемые генералы, наверняка ведётся разведка, и что бы там хахлявые ципсошники не распр...Военкоры назвали ...
  • Василий Садайло
    С такими всадниками как Медведев апокалипсис просто неизбежен, поэтому его надо держать подальше от реальной власти.«Всадники апокали...

«Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают»

«Мучьте их так, чтобы они чувствовали, что умирают»

Картина Николая Самокиша «Бой Максима Кривоноса с Иеремией Вишневецким» Москва и Хмельницкий Москва сразу же узнала о восстании в Малой Руси от воевод порубежных городов и вернувшихся из-за границы гостей-купцов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх