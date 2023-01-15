Военное обозрение

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Минобороны получило информацию о подготовке СБУ новой провокации в Харьковской области

Минобороны получило информацию о подготовке СБУ новой провокации в Харьковской области

Украина готовит очередную провокацию с целью обвинить Россию, на этот раз режим Зеленского намерен подорвать зернохранилище в Харьковской области.

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