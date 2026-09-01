Казанда күп катлы йортта янгын чыккан, 5 кешене коткарганнар

Казанның Бертуган Касыймовлар урамында күп катлы йортта янгын чыккан, 5 кешене коткарганнар. Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә «Татар-информ» агентлыгына хәбәр итүләренчә, Бертуган Касыймовлар урамындагы коридор тибындагы күп катлы йортта янгын чыгу турында хәбәр 0:54 сәгатьтә килгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым