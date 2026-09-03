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Царьград

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Губернатор Камчатки анонсировал увеличение потока туристов до 1 млн

Губернатор Камчатки анонсировал увеличение потока туристов до 1 млн

Губернатор Камчатки Владимир Солодов на ВЭФ заявил о планах по увеличению туристического потока до 1 млн человек в год с 400 тысяч.

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