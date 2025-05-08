Киев перед началом перемирия ударил по России ракетами: главное за сутки

МОСКВА, 8 мая, ФедералПресс. Киевский режим перед началом перемирия к 80-летию Победы в Великой отечественной войне ударил по РФ ракетами, новый канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Москву крупнейшей угрозой для безопасности Европы, а США в мае выпустят новейшую ядерную бомбу.