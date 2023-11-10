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Европа замёрзнет без СПГ из Египта: Как война в Газе ударила по африканскому газовому экспорту

Европа замёрзнет без СПГ из Египта: Как война в Газе ударила по африканскому газовому экспорту

Перспектива получения ЕС большего объёма сжиженного природного газа (СПГ) из Египта выглядит недостижимой из-за высокого внутреннего потребления и сокращения импорта СПГ из Израиля, сообщил Оксфордский институт энергетических исследований (OIES).

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