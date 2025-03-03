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Президент распорядился! Сочинский мальчик получил шанс на спасение

Президент распорядился! Сочинский мальчик получил шанс на спасение

Об этом сообщила депутат Госдумы Нина Останина. В ходе разговора с родителями мальчика – Валентином и Ольгой Королёвыми – выяснилось, что для 49-летнего отца ребёнок является пятым по счёту и самым любимым.

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