Фабиан Бальбуэна: «Все мы знаем потенциал Захаряна. Есть еще российские игроки, которые могут уехать в Европу – Тюкавин, например»

«Мы все знаем, какой потенциал у Захаряна. Мы все ему желаем удачи, чтобы у него все получилось. Очевидно, с уходом Захаряна мы почувствуем недостаток качества, которым он обеспечивал команду, но, думаю, в клубе восполнят его отсутствие.
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