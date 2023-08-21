Фабиан Бальбуэна: «Все мы знаем потенциал Захаряна. Есть еще российские игроки, которые могут уехать в Европу – Тюкавин, например»

«Мы все знаем, какой потенциал у Захаряна. Мы все ему желаем удачи, чтобы у него все получилось. Очевидно, с уходом Захаряна мы почувствуем недостаток качества, которым он обеспечивал команду, но, думаю, в клубе восполнят его отсутствие.