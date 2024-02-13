Или Как принудить женщину жить с мужчиной, с которым она больше не хочет жить? Как бы её принудить быть с тем, с кем она не хочет быть? Оказывается, женщины подают на развод потому что "ей причитаются алименты, а без них, где же она харчеваться будет?" В этой собирательной фразе прекрасно всё: и то, что у нас, оказывается, бывшие жёны получают алименты, невзирая на наличие и возраст детей, и то, что на алименты, внезапно, можно харчеваться.
Алименты - это мотивация для развала семьи?
Комментарии
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Скиф Туран
Женщины, подают на развод, в надежде что она молода хороша, и только станет свободной, выстроится к ней очередь из потенциальных женихов. И тогда она, вся такая умная, выберет себе принца не белом "Лексусе". Но все потенциальные женихи, пробуют, хвалят, а замуж не прилагают. Кому нужен секонд-хенд? Ну а алименты, в этом случае, как спасательный круг. Не видел женщину, которая отказалась бы от денег? А на 17.5 тысячи, при желании, прожить можно.
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10 час.
Элина Морозова
Глупо.
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8 час.
Майя Maja
Не пишите глупостей взятых из журналов Кул, Браво, Молоток, Компополитен, Гламур и им подобных . Чушня эта только вам нужна, потому, что вы на ней выросли и воспитаны.
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3 час.
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