ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 652 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Не пишите глупостей взятых из журналов Кул, Браво, Молоток,  Компополитен, Гламур и им подобных . Чушня эта только ва...Алименты - это мо...
  • Майя Maja
    И почему?! Вы что не работали и ничего сами не приобрели? Почему не подали в суд на раздел имущества приобретенного в...Пожили — и пшла в...
  • Элина Морозова
    Глупо.Алименты - это мо...

Алименты - это мотивация для развала семьи?

Алименты - это мотивация для развала семьи?

Или Как принудить женщину жить с мужчиной, с которым она больше не хочет жить? Как бы её принудить быть с тем, с кем она не хочет быть? Оказывается, женщины подают на развод потому что "ей причитаются алименты, а без них, где же она харчеваться будет?" В этой собирательной фразе прекрасно всё: и то, что у нас, оказывается, бывшие жёны получают алименты, невзирая на наличие и возраст детей, и то, что на алименты, внезапно, можно харчеваться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Скиф Туран
Женщины, подают на развод, в надежде что она молода хороша, и только станет свободной, выстроится к ней очередь из потенциальных женихов. И тогда она, вся такая умная, выберет себе принца не белом &quot;Лексусе&quot;. Но все потенциальные женихи, пробуют, хвалят, а замуж не прилагают. Кому нужен секонд-хенд? Ну а алименты, в этом случае, как спасательный круг. Не видел женщину, которая отказалась бы от денег? А на 17.5 тысячи, при желании, прожить можно.
Ответить
10 час.
Элина Морозова
Глупо.
Ответить
8 час.
Майя Maja
Не пишите глупостей взятых из журналов Кул, Браво, Молоток,  Компополитен, Гламур и им подобных . Чушня эта только вам нужна, потому, что вы на ней выросли и воспитаны.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх