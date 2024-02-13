Алименты - это мотивация для развала семьи?

Или Как принудить женщину жить с мужчиной, с которым она больше не хочет жить? Как бы её принудить быть с тем, с кем она не хочет быть? Оказывается, женщины подают на развод потому что "ей причитаются алименты, а без них, где же она харчеваться будет?" В этой собирательной фразе прекрасно всё: и то, что у нас, оказывается, бывшие жёны получают алименты, невзирая на наличие и возраст детей, и то, что на алименты, внезапно, можно харчеваться.