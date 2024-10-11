“Бег-ходьба” - эксперты предложили несложный способ уменьшения хронических болей в пояснице

Эксперты утверждают, что в 10–20% случаев острая боль в спине переходит в хроническую.По данным экспертов, более 70% населения развитых индустриальных стран сталкиваются с болями в пояснице в течение своей жизни, а в глобальном масштабе этот показатель достигает 84%.