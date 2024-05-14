Российский завод, выпускающий кроссоверы Citroen, может сменить вывеску

Телеграм-канал «Автопоток» обратил внимание на то, что компания «Автомобильные технологии», которая в конце марта этого года перезапустила производство на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области, зарегистрировала товарный знак Rosva Motors и логотип для него — соответствующий документ появился в открытой базе ФИПС.