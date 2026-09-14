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Газета.ру

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Психиатр Касперович: неспособность принять помощь — путь к выгоранию

Психиатр Касперович: неспособность принять помощь — путь к выгоранию

Многие пациенты, которые не принимают помощь и считают, что должны со всем справляться самостоятельно, обращаются за помощью, когда уже не могут спать, теряют интерес к жизни или сталкиваются с паническими атаками.

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