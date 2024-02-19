Сийярто: ЕС пытается удовлетворить США, приняв 13-й пакет санкций против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что страны Евросоюза пытаются удовлетворить США, либеральные СМИ и неправительственные организации, приняв 13-й пакет антироссийских санкций.
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