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Куда могут обратиться жители Мангистау при семейных трудностях

Куда могут обратиться жители Мангистау при семейных трудностях

Жители Мангистауской области, столкнувшиеся с семейными конфликтами, социальными или психологическими трудностями, могут обратиться в Центры поддержки семьи.

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