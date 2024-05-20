Эхо-камеры

Рекомендательные системы социальных сетей, онлайн-платформ, новостных сервисов и поисковиков устроены таким образом, чтобы подбирать информацию, интересующую пользователя.
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Рекомендательные системы социальных сетей, онлайн-платформ, новостных сервисов и поисковиков устроены таким образом, чтобы подбирать информацию, интересующую пользователя.
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