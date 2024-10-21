Дайджест дня: Ferrari Шумахера, торжество «механики» и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Аукцион RM Sotheby’s выставил на продажу болид Ferrari 248 F1 2006 года, на котором гонялся в Формуле-1 и побеждал Михаэль Шумахер.