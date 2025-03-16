Барбашев сделал передачу в матче с «Баффало». У форварда «Вегаса» 19+23 в 55 играх

Форвард «Вегаса» набрал 42-е (19+23) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 55 игр. В матче с «Сэйбрс» за 17:19 (0:39 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
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